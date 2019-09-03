https://news.day.az/world/1152830.html Овощи и фрукты, сделанные талантливой домохозяйкой, выглядят как настоящие - ВИДЕО
Овощи и фрукты, сделанные талантливой домохозяйкой, выглядят как настоящие - ВИДЕО
Глядя на эти овощи и фрукты, так и хочется попробовать их на вкус. Смущает только размер - любой плод, а то и целый ящик, легко поместятся у человека на ладошке.
На самом деле, есть эти миниатюрные фрукты и овощи, конечно же, нельзя. Они не настоящие, а созданы талантливой домохозяйкой из Хэнаня (Китай), передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Женщина, которая любит в свободное время заниматься творчеством, прославилась в социальных сетях, ведь очень многие находят её творения не только симпатичными, но и потрясающе аппетитными.
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