Глядя на эти овощи и фрукты, так и хочется попробовать их на вкус. Смущает только размер - любой плод, а то и целый ящик, легко поместятся у человека на ладошке.

На самом деле, есть эти миниатюрные фрукты и овощи, конечно же, нельзя. Они не настоящие, а созданы талантливой домохозяйкой из Хэнаня (Китай), передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Женщина, которая любит в свободное время заниматься творчеством, прославилась в социальных сетях, ведь очень многие находят её творения не только симпатичными, но и потрясающе аппетитными.

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