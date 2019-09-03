Штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию на Северном Кавказе, два летчика катапультировались, их судьба неизвестна. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил во вторник источник в силовых структурах региона.

"Потерпел аварию Су-25УБ, полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

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