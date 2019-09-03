https://news.day.az/world/1152873.html Дональд Трамп считает, что торговые переговоры США и Китая идут очень хорошо
Дональд Трамп считает, что торговые переговоры США и Китая идут очень хорошо
Американо-китайские переговоры по урегулированию двусторонних споров в торговой сфере идут очень хорошо, считает президент США Дональд Трамп. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"У нас все очень хорошо на торговых переговорах с Китаем", - написал глава государства.
Он вновь утверждал, что Пекин хотел бы вести торговые переговоры не с ним, а с новыми властями США после выборов в 2020 году. Трамп пригрозил, что в случае его победы торговая "сделка с Китаем будет гораздо более жесткой".
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