Американо-китайские переговоры по урегулированию двусторонних споров в торговой сфере идут очень хорошо, считает президент США Дональд Трамп. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас все очень хорошо на торговых переговорах с Китаем", - написал глава государства.

Он вновь утверждал, что Пекин хотел бы вести торговые переговоры не с ним, а с новыми властями США после выборов в 2020 году. Трамп пригрозил, что в случае его победы торговая "сделка с Китаем будет гораздо более жесткой".

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