Золотой ретривер на протяжении месяца не отходил от своего хозяина, который скончался во время похода в Ловозерские тундры. Об удивительном явлении рассказали волонтеры, которые занимались поиском пропавшего 66-летнего мужчины из Санкт-Петербурга, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тело Михаила Холостова обнаружили в 3,5 километрах от автостоянки Ловозерского ГОКа. Рядом с трупом также находилась собака по кличке Филя.

В настоящее время золотой ретривер спасен - его должны передать друзьям мужчины, сообщает издание СеверПост.RU.

Волонтер Наталья Богданова рассказала, что состояние собаки в момент обнаружения было не совсем хорошим, поскольку животное в течение месяца находилось без воды и неизвестно чем питалось. Сейчас питомцем занимаются специальные люди и на днях его заберут.

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