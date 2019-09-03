Президент США Дональд Трамп вступил в заочную перепалку в Twitter с мэром Лондона Садиком Ханом, который раскритиковал его за отмену визита в Польшу на мероприятия, приуроченные к 80-летию с начала Второй мировой войны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп отменил поездку в Польшу, сославшись на необходимость руководить мерами по ликвидации последствий урагана "Дориан". Хан, который участвовал в мероприятиях в Польше, заявил в интервью Politico, что Трамп не смог приехать, потому что "явно был занят - боролся с ураганом с поля для гольфа".

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф", - написал Трамп. При этом он написал и имя, и фамилию мэра с ошибками (Sadique Kahn вместо Sadiq Khan).

По утверждению Трампа, в то время как другие могут играть часами или по неделям ездить играть в гольф, он сам быстро проходится по одному из принадлежащих ему полей. "Очень недорого - президент (Барак) Обама полетел бы для этого на Гавайи", - заявил Трамп. Нынешний президент США в прошлом критиковал Обаму за дорогостоящие поездки для игры в гольф. Критики Трампа заявляют, что после избрания он сам заставляет налогоплательщиков тратить многие миллионы долларов на обеспечение его безопасности на отдыхе и на дорожные расходы.

Трамп также посоветовал Хану сосредоточиться на борьбе с преступностью в Лондоне, которая, по мнению американского президента, "полностью вышла из-под контроля".

"Люди боятся просто ходить по улицам. Он ужасный мэр, который не должен вмешиваться в наши дела!" - заключил Трамп.

Хан и Трамп уже не раз заочно обменивались колкостями. В первый визит в Лондон Трамп назвал Хана "законченным неудачником", а тот сравнил президента США с дразнящимся школьником.



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