Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) изъяло £472,7 тыс. ($566,7 тыс.) у афериста, который объяснил появление у него такой крупной денежной суммы частыми выигрышами в лотерею в Пакистане. Об этом говорится в пресс-релизе NCA, опубликованном во вторник на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Национальное агентство по борьбе с преступностью конфисковало £472,7 тыс. у осужденного за отмывание денег Кашафа Али Хана, в соответствии с [британским] законом "О доходах от преступной деятельности", - указывается в документе.

Распоряжение об изъятии денежных средств, как отмечается в пресс-релизе, было выдано еще в 2018 году, после того, как 44-летний Хан приобрел дом за £412 тыс. ($493,9 тыс.) на деньги, которые он выиграл в пакистанскую лотерею. При этом, как утверждал сам осужденный, он становился победителем 123 раза. Несмотря на то, что дом был записан на отца Хана, реальным покупателем имущества, как указывается в пресс-релизе, был именно Кашаф Али Хан.

Впоследствии Хан признался в отмывании денег и продал имущество для уплаты долгов, выставленных ему, согласно ордеру на конфискацию имущества. "Кашаф Али Хан ошибался, когда думал, что сможет уйти от правосудия и потратить незаконно вырученные средства в личных целях", - подчеркнул следователь NCA Фил Хоутон.

Кашаф Али Хан не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов Великобритании. В частности, в 2009 году Хан был задержан сотрудниками NCA за передачу £74,8 тыс. ($89,7 тыс.) неизвестному лицу. В сентября 2010 года он признал себя виновным в отмывании денежных средств и получил условный срок в виде 200 часов общественных работ. В 2013 году Хан также использовал незаконно полученные деньги для приобретения недвижимости в Соединенном Королевстве, а в прошлом году на счет его отца в британском банке поступил крупный денежный перевод из Дубая.

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