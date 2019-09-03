Индекс деловой активности в американской промышленности ISM Manufacturing впервые за 3 года опустился ниже уровня в 50%, что означает спад в секторе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



По данным Института управления поставками (ISM), значение индекса в августе 2019 г. опустилось до 49,1%, оказавшись существенно хуже ожиданий. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что после зафиксированных в июле этого года значений в 51,2% в августе индекс ISM Manufacturing составит 51,1%.



В августе было отмечено значительное сокращение новых заказов - показатель снизился с 50,8% в июле до 47,2% в последнем месяце лета. Также ухудшилась динамика производственной составляющей индекса с 50,8% до 49,5% и значение занятости в производственной сфере - с 51,7% до 47,4%.



До этого значение индекса ISM Manufacturing, отражающего состояние активности производственного сектора экономики США, опускалось ниже 50% в августе 2016 г., когда показатель составил 49,4%.



При этом в целом для индекса значение в 49,1% стало худшим с января 2019 г. Публикация более слабых, чем ожидалось, данных было негативно воспринято инвесторами, став одной из причин снижения американского фондового рынка во вторник, 3 сентября.



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