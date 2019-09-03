Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, какую страну считает самой опасной в мире, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в мире нет стран, которые бы были опаснее Пакистана. Он отметил, что в этой стране радикализация общества и постоянно крепчающий ядерный потенциал.

"Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю, что Пакистан - самая опасная", - подчеркнул Мэттис.

Также экс-глава минобороны США добавил, что с его мнением согласны военные Пакистана, так как они понимают, что происходит в настоявшее время в стране.

"Нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении", - заключил Мэттис.

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