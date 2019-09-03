https://news.day.az/world/1152947.html В США назвали самую опасную страну мира
В США назвали самую опасную страну мира
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, какую страну считает самой опасной в мире, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, в мире нет стран, которые бы были опаснее Пакистана. Он отметил, что в этой стране радикализация общества и постоянно крепчающий ядерный потенциал.
"Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю, что Пакистан - самая опасная", - подчеркнул Мэттис.
Также экс-глава минобороны США добавил, что с его мнением согласны военные Пакистана, так как они понимают, что происходит в настоявшее время в стране.
"Нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении", - заключил Мэттис.
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