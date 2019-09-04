Писательница Марианна Уильямсон, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, предложила создать в стране новое ведомство - министерство мира.

Как отмечается в опубликованной во вторник в газете The Washington Post статье политика, оно должно заняться решением проблемы укоренившейся в американском обществе культуры насилия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я предлагаю, чтобы Министерство мира США координировало и взяло под свой контроль деятельность, направленную на разрешение конфликтов, осуществление реституционного правосудия, предотвращение насилия, создание системы образования, которая помогает справляться с пережитыми травмами", - написала она. Согласно плану политика, новое ведомство для этих целей должно подготовить "тысячи миротворцев". "Мы приложим все усилия для того, чтобы продвигать культуру мира как у нас в стране, так и за рубежом", - заявила участница предвыборной гонки.

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