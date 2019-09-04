https://news.day.az/world/1152963.html Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие
В турецкой провинции Мугла столкнулись два мотоцикла. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно сообщению, в результате столкновения в районе Даламан погибли два человека.
Один из мотоциклистов, ехавший по встречной полосе дороги, пытался скрыться от преследовавшей его полиции. Мотоциклист вначале врезался в автобус, а затем столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении другим мотоциклом.
Пострадавшие в результате ДТП водители мотоциклов были госпитализированы. Несмотря на вмешательство врачей, их не удалось спасти.
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