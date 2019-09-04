В распоряжении РЕН ТВ появились кадры встречи пропавшей 20 лет назад девочки и ее родителей, передает Day.Az.

На кадрах видно, как мать долго не может унять слезы и прийти в себя. Дочь пытается ее успокоить.

Родители потеряли Юлю в электричке в Белоруссии, когда ей было всего 4 годика. Последний вечерний поезд Минск - Осиповичи стал для семьи роковым. Два дня родители блуждали по станциям в надежде найти ребенка, но поиски не увенчались успехом, тогда они обратились в милицию, сообщает пресс-служба белорусского МВД.

Как выяснилось, в 1999 году девочку нашли в Рязани. Сначала она жила в интернате, а потом в приемной семье.

Уже будучи взрослой Юля вновь обрела своих родных. Возлюбленный девушки решил отыскать информацию о ее родителях, и благодаря его инициативе нашлась вся семья.

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