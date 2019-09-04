https://news.day.az/world/1153031.html Нападение на военный конвой в Турции, есть погибший
Нападение на военный конвой в Турции, есть погибший
В турецкой провинции Мардин на востоке страны в результате нападения боевиков Рабочей партии Курдистана на военный конвой погиб турецкий военнослужащий.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате нападения ранены двое военнослужащих.
По данным СМИ, после инцидента ВС Турции начали локальную операцию против РПК.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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