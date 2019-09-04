В турецкой провинции Мардин на востоке страны в результате нападения боевиков Рабочей партии Курдистана на военный конвой погиб турецкий военнослужащий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате нападения ранены двое военнослужащих.

По данным СМИ, после инцидента ВС Турции начали локальную операцию против РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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