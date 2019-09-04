Житель Нур-Султана, недовольный стрижкой сына, заставил сотрудников барбершопа побрить друг друга налысо, угрожая битой. После этого мужчину жестоко избили и заставили в полубессознательном состоянии в крови извиняться на камеру. Видео в первой и второй частях этого происшествия появилось в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

- Вот так ребята стригут в барбершопе The Barbers, - говорит голос за кадром в первом эпизоде и приказывает сотрудникам по одному садиться в кресло.

При этом разъярённый мужчина кроет парикмахеров матом и кричит. Под горячую руку попали два сотрудника барбершопа и владелец. После этого агрессивный клиент заставляет всех сказать, что они разошлись "без обид".

Однако вскоре мстительного клиента с битой нашли, обрили налысо и жестоко избили. Истекающего кровью мужчину заставили извиняться за содеянное на камеру.

- Прошу прощения за то, что постриг пацанов. Я сделал большую ошибку. Такого больше не повторится. Простите меня, - говорит на видео клиент, которого уже сложно узнать: у мужчины сильно разбито лицо, из носа идёт кровь, а речь затруднена.

Полиция Нур-Султана уже нашла всех участников разборок. Ведётся расследование.

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