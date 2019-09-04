Китай призывает США создать справедливые условия для работы китайских компаний на территории США и перестать оказывать на них давление. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на фоне обвинений в адрес США со стороны компании Huawei.

"Правительство Китая всегда призывает китайских предпринимателей соблюдать рыночные принципы, международные правила и нормы при ведении международного сотрудничества, а также соблюдать законы стран, где они ведут бизнес. В то же время мы решительно выступаем против предпринимаемых США действий по использованию государственной мощи для безосновательного оказания давления на определенные китайские компании", - заявил дипломат.

Он добавил, что такие действия не отвечают понятиям морали и идут вразрез с принципами демократии.

"Мы призываем США прекратить злоупотреблять понятием о национальной безопасности, прекратить критику в адрес Китая, прекратить оказывать давление на китайские компании. Мы надеемся, что США смогут создать справедливые и недискриминационные условия для китайских компаний, ведущих бизнес на территории США", - указал он.

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