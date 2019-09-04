https://news.day.az/world/1153097.html Найдены тела пилотов разбившегося в России Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося в России Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета. Как передает Day.Az, об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.
Оба погибших летчика находились в кабине воздушного судна, которая при падении ушла под землю на глубину более трех метров. Ее извлекли из образовавшейся воронки.
Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, потерпел крушение во вторник, примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска.
Штурмовик в момент удара об землю взорвался и полностью разрушился.
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