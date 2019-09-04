Индия заказала у России вооружение и военную технику на 14,5 миллиарда долларов, это "огромный" портфель. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на 14,5 миллиарда долларов. Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв", - сказал он журналистам.

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