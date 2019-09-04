https://news.day.az/world/1153103.html Индия заказала у России партию вооружения на крупную сумму
Индия заказала у России партию вооружения на крупную сумму
Индия заказала у России вооружение и военную технику на 14,5 миллиарда долларов, это "огромный" портфель. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
"Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на 14,5 миллиарда долларов. Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв", - сказал он журналистам.
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