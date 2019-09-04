Китайскому снайперу удалось обезвредить злоумышленника, захватившего в заложницы женщину в метро на станции Xinmin Road. Инцидент произошел 9 августа, однако видеозапись случившегося опубликовали только сейчас, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Полицейские в течение двух часов пытались уговорить 18-летнего злоумышленника отпустить женщину, которую он удерживал, угрожая ей ножом. Однако тот не шел на контакт и требовал от правоохранителей предоставить ему оружие, с помощью которого он хотел совершить самоубийство.

В то время, как представители правоохранительных органов стояли в зоне ЧП, другой полицейский-снайпер, оставаясь невидимым для злоумышленника, лег на пол рядом с коллегой, разместив у него между ног ствол снайперской винтовки. Он стал держать преступника на мушке и, дождавшись момента, когда переговоры зашли в тупик и повисла пауза, сделал меткий выстрел, застрелив злоумышленника. Женщина была освобождена.

Как позже выяснили СМИ, в активе у снайпера - 19 лет службы в антитеррористических войсках. Однако человека он убил впервые. Офицер Зенг Хао (так зовут стрелка) и четверо его коллег, участвовавших в спецоперации, будут награждены, пишет Daily Mail.

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