Не менее пяти иностранцев погибли и 25 получили ранения в результате теракта, произошедшего в понедельник в Кабуле. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на осведомленные источники.

В понедельник в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний, произошел взрыв. Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что взрыв произошел неподалеку от жилых домов, в которых находились мирные жители, многие здания были повреждены. Согласно последним данным, 16 человек погибли, еще 119 получили ранения. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв, заявив, что целью их атаки были иностранные силы, также размещенные в этом районе.

По словам источника в силах безопасности, среди погибших два гражданина Великобритании и один гражданин Румынии.

Как отмечает агентство, другие источники сообщают о гибели по меньшей мере восьми иностранцев.

Ранее МИД Румынии подтвердил, что при взрыве в Кабуле погиб сотрудник дипломатической миссии страны, еще один получил тяжелые ранения.

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