Два юных жителя города Белореченска (Краснодарский край, РФ) 28 июля попали в объектив видеокамеры, установленной во дворе частного владения, во время кражи садовой тележки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Дерзких грабителей не остановило препятствие в виде забора и запертых ворот и они продемонстрировали находчивость, преодолевая препятствия.

На протяжении нескольких минут подростки перепробовали все возможные варианты транспортировки тачки через забор и в конечном итоге, после строительства импровизированного постамента, упрямство дерзких воришек было вознаграждено. Правда, юные налётчики, форсирующие высокое ограждение, забыли на месте преступления свой рюкзак.

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