https://news.day.az/world/1153170.html Браконьеры поймали огромную краснокнижную калугу - ВИДЕО
Браконьеры поймали огромную краснокнижную калугу - ВИДЕО
В Амурской области несколько местных жителей выловили огромную рыбу. Кадры буксировки были размещены в Сети. Видео вызвало интерес следователей, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Уловом оказалась рыба калуга, занесенная в красную книгу. Этот исчезающий вид может достигать двух с половиной метров в длину и весить полтора центнера.
На месте провела работу следственная группа. Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере более миллиона рублей.
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