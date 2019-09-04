В Амурской области несколько местных жителей выловили огромную рыбу. Кадры буксировки были размещены в Сети. Видео вызвало интерес следователей, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Уловом оказалась рыба калуга, занесенная в красную книгу. Этот исчезающий вид может достигать двух с половиной метров в длину и весить полтора центнера.

На месте провела работу следственная группа. Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере более миллиона рублей.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!