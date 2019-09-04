Россельхознадзор с 5 сентября запрещает поставки продукции ряда предприятий Армении и Казахстана, нарушивших российские ветеринарно-санитарные требования, передает Day.Az со ссылкой на Aysor.am.

Как сообщается в материалах службы, в Армении право на поставки в РФ лишено ООО "Гойтекс", в рыбе которого выявлен малахитовый зеленый (лечебный раствор). Ввоз продукции казахстанского молочного предприятия "Зинченко и К" ограничен в связи с тем, что в ней обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы).

Кроме того, Россельхознадзор поставил под усиленный лабораторный контроль поставки продукции с двух рыбных предприятий Армении и трёх - Казахстана (производство молока, мяса и рыбы).

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