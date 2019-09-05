Каждая запись содержала уникальный ID аккаунта в Facebook и привязанный к нему номер мобильного телефона. В некоторых записях содержалось имя пользователя, его пол и страна нахождения. Специалисты издания проверили ряд записей, сопоставив номер пользователя с его ID в соцсети.

При этом в компании Facebook заявили, что у них "нет доказательств" того, что аккаунты пользователей были взломаны, и подчеркнули, что телефонные номера были взяты из открытых учетных записей до того, как компания изменила настройки конфиденциальности в прошлом году.

По словам представителя Facebook, данные довольно старые, поскольку для их сбора нужна была специальная функция, а именно поиск других пользователей по телефонному номеру. Эта функция сейчас недоступна.