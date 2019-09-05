Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с ЕС, лорды успеют принять его в пятницу, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Палата общин приняла законопроект - вопреки позиции правительства - вечером в среду. Он обяжет премьера просить Евросоюз перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения. Ожидалось, что в палате лордов сторонники кабинета будут всячески затягивать процесс, чтобы времени на принятие законопроекта не осталось.

"Правительство решило не затягивать обсуждение в палате лордов. Оно согласилось, что законопроект о Brexit пройдет палату лордов к 17.00 пятницы", - написал Хант в твиттере.

В заявлении лейбористской фракции в палате лордов, опубликованном в твиттере, говорится, что правительство позволит законопроекту о продлении сроков Brexit пройти все этапы рассмотрения, после чего он вернется в палату общин для дальнейшего рассмотрения в понедельник.

Джонсон накануне призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.

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