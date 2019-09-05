https://news.day.az/world/1153286.html Турция ускорит производство отечественных БПЛА
Турция ускорит производство отечественных БПЛА
В Турции будут ускорены работы по производству отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как передает Day.Az, об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на Resmi Gazete.
Согласно сообщению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об оказании необходимой поддержки госструктурам для ускорения производства отечественных БПЛА.
Данный указ был подписан в целях усиления оборонной промышленности Турции.
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