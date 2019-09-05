В Турции будут ускорены работы по производству отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как передает Day.Az, об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

Согласно сообщению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об оказании необходимой поддержки госструктурам для ускорения производства отечественных БПЛА.

Данный указ был подписан в целях усиления оборонной промышленности Турции.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!