В Японии в результате столкновения поезда с большегрузом пострадали десятки человек. Об этом сообщает агентство Киодо.

Инцидент произошел в четверг утром на одном из железнодорожных переездов в городе Иокогама, расположенном вблизи Токио, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пассажирский поезд после столкновения с грузовиком сошел с рельсов. В результате пострадало по меньшей мере 30 человек.

Головной вагон состава получил наибольшие повреждения: он развалился на части, а также при столкновении у него выбило стекла.

В настоящее время на меcте ЧП работают спасатели, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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