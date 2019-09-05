В городе Ида-Гроув (штат Айова, США) снос силосной башни чуть не закончился трагедией. Молодой экскаваторщик неправильно оценил угол падения конструкции и завалил её на свою технику, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

По словам опубликовавшего видео в Сети рабочего, его коллеге повезло и он отделался лишь царапиной на руке.



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