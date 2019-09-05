В американском штате Мичиган арестовали победителей лотереи, подозреваемых в серии краж. Об этом пишет сайт Mlive.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Воры орудовали в Мичигане с начала июля. Более десяти краж со взломом произошло в округе Бей, еще несколько - в соседних округах. В полиции заметили характерный почерк преступников: они всегда проникали в дома днем, когда хозяева отсутствовали.

29 августа в полицию поступило сообщение об очередной краже. Вскоре помощники шерифа заметили внедорожник, подходящий под описание, которое дали свидетели. В машине были двое: 28-летняя Стефани Харвелл (Stephanie Harvell) и ее муж, 29-летний Митчелл Арнсвальд (Mitchell Arnswald). При досмотре у них нашли украденные вещи.

Харвелл и Арнсвальда арестовали и обвинили во вторжении в дом и хранении инструментов для взлома. Они не смогли внести назначенный судьей залог и остаются за решеткой.

Три года назад Харвелл выиграла в лотерею 500 тысяч долларов. В начале 2016 года женщина рассказывала СМИ, что раньше ей едва хватало денег от зарплаты до зарплаты. Она купила лотерейный билет, после того как ее решили выселить из дома. Женщина планировала потратить выигрыш на покупку дома и автомобиля, а остаток отложить на оплату колледжа для дочерей.

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