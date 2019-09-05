https://news.day.az/world/1153398.html В ЕС выразили обеспокоенность действиями Ирана в отношении СВПД
В ЕС выразили обеспокоенность действиями Ирана в отношении СВПД
Евросоюз вновь выразил обеспокоенность действиями, которые предпринимает Иран в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как передает Day.Az, об этом заявил РИА Новости официальный представитель ЕС.
"Мы по-прежнему сильно обеспокоены превышением Ираном пороговых значений, установленных СВПД, касающихся запаса обогащенного урана и соответствующего уровня обогащения. Эти действия не соответствуют СВПД. Мы призываем Иран отменить эти шаги и воздержаться от дальнейших мер, которые подрывают соглашение", - сказал он.
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