На многодневной велогонке Вуэльта в Испании видеоопретор, снимавший спортсменов с вертолета, случайно заснял плантацию конопли на крыше одного из домов. Об этом сообщает Marca в среду, 4 сентября, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Кусты конопли оказались в кадре во время сопровождения велосипедистов в городе Игуалада.

Испанская полиция заинтересовалась кадрами и провела проверку дома. Оказалось, что на крыше растет около 40 кустов конопли.

Владельцам плантации грозит тюремный срок от трех до шести лет и крупный штраф.

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