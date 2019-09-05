https://news.day.az/world/1153405.html Вертолет, работавший на велогонке, случайно заснял плантацию конопли - ВИДЕО
Вертолет, работавший на велогонке, случайно заснял плантацию конопли - ВИДЕО
На многодневной велогонке Вуэльта в Испании видеоопретор, снимавший спортсменов с вертолета, случайно заснял плантацию конопли на крыше одного из домов. Об этом сообщает Marca в среду, 4 сентября, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Кусты конопли оказались в кадре во время сопровождения велосипедистов в городе Игуалада.
Испанская полиция заинтересовалась кадрами и провела проверку дома. Оказалось, что на крыше растет около 40 кустов конопли.
Владельцам плантации грозит тюремный срок от трех до шести лет и крупный штраф.
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