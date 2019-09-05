https://news.day.az/world/1153408.html Освобожденные члены экипажа танкера Stena Impero покинули Иран
Освобожденные члены экипажа танкера Stena Impero покинули Иран
Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, освобожденные накануне, покинули Иран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press со ссылкой на главу компании-владельца танкера Stena Bulk Эрика Хонелла.
Другие 16 членов экипажа по-прежнему остаются на борту судна.
Посольство России в Иране ранее информировало, что среди отпущенных членов экипажа есть один россиянин.
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