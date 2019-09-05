Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, освобожденные накануне, покинули Иран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press со ссылкой на главу компании-владельца танкера Stena Bulk Эрика Хонелла.

Другие 16 членов экипажа по-прежнему остаются на борту судна.

Посольство России в Иране ранее информировало, что среди отпущенных членов экипажа есть один россиянин.

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