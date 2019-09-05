ЕС создал специальный реестр дел по борьбе с терроризмом (CTR) для повышения взаимодействия стран-участниц в судебной сфере. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в четверг в европейском специализированном агентстве "Евроюст".

"Реестр позволяет централизовать ключевую судебную информацию для установления связей в рамках расследований в отношении подозреваемых в совершении террористических преступлений. Центр находится под круглосуточным управлением агентства "Евроюст" в Гааге и оказывает активную поддержку национальным судебным органам", - сообщили в пресс-службе.

Система поможет прокурорам активнее координировать следствие и выявлять связь различных расследуемых дел "с потенциальными трансграничными последствиями".

"Реестр борьбы с терроризмом - это важный шаг вперед в борьбе с терроризмом. Теперь, когда террористы все больше и больше действуют в трансграничных сетях, ЕС должен действовать так же. Обеспечивая оперативную обратную связь о трансграничных связях расследований, мы можем лучше координировать и ускорять работу", - заявил глава "Евроюста" Ладислав Хамран.

Один из инициаторов проекта Фредерик Бааб заявил на пресс-конференции, приуроченной к запуску реестра, что дело о терактах в Париже 13 ноября 2015 года "показало необходимость полного обзора всех текущих судебных разбирательств в государствах-членах".

После терактов во Франции в 2015 году были выявлены трансграничные связи между подозреваемыми. Впоследствии Германия, Испания, Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция выступили с инициативой создать в "Евроюсте" реестр для сбора судебной информации о делах по террористической деятельности.

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