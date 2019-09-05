Газета "Грапарак" пишет, что на днях в гражданской авиации Армении был зафиксирован очередной инцидент: самолет совершил вынужденную посадку в Тбилиси, передает Day.Az.

Несмотря на то, что авиакомпания Armenia сообщила, что самолет "Боинг 737", совершавший рейс NGT 928 Ереван - Москва, вынужденно сел в аэропорту Тбилиси из-за неисправности с электричеством, однако, по сведениям газеты, самолет был перегружен, пассажиры летели стоя. Люди пытаются связаться с председателем Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян, чтобы проинформировать об этом, однако тщетно.

"Вместо того чтобы заниматься проблемами сферы, она продолжает вояжи. В этот раз в ходе официальной командировки успела встретиться и предаться воспоминаниям со своей подругой в Копенгагене. В то время как из системы уходят опытные специалисты, например, начальник управления по вопросам пригодности к полетам Ваграм Саядян, во время которого столь грубой ошибки в авиации не произошло бы", - пишет газета.

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