МВД Грузии установило "умные камеры", измеряющие скорость автомобилей, на дороге Тбилис-Красный мост, которая ведет к границе с Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Главное преимущество "умных камер", которые заработали в Грузии в 2017 году, состоит в том, что они могут определять правонарушителя (номерной знак машин) и в автоматическом режиме выписать штраф.

На этот раз система секционного контроля скорости задействована на четырех участках в пределах города Рустави (регион Квемо Картли).

Сегодня с полной нагрузкой на дорогах Грузии работают 3,9 тысячи видеокамер, 1,3 тысячи из которых - "умные камеры", а остальные - общего видения.

В планах МВД до конца 2019 года задействовать около 5 тысяч видеокамер, среди которых 2,1 тысячи "умные камеры". Радары охватят около 700 километров дорог.

Усилить контроль на дорогах МВД Грузии решило из-за высокого показателя смертности в результате аварий.

По данным МВД, за первое полугодие произошло более 17,5 тысячи ДТП, в результате которых погибли 224 человека и пострадали более 3,7 тысячи человек.

МВД Грузии называет пять главных причин аварий в Грузии - это вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу и игнорирование дорожного знака.

За первое полугодие были зафиксированы 134 аварии из-за превышения скорости. В результате этих ДТП погибли 27 человек, а пострадали 214.

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