В полку спасителей Земли снова пополнение - в этот раз простой парень Сэмми умудрился не только в отпуск съездить, но и прославиться на весь Интернет, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На днях пользователь YouТube sirsammy 15 выложил видео своей поездки на американских горках. И ничего бы примечательного в этом не было - Сеть ломится от подобных роликов, - если бы не одно но. Во время покатушек Сэмми заметил, как один из посетителей выронил свой айфон, хитро извернулся и поймал драгоценный девайс.

Не веря в свою ловкость и удачу, Сэмми радостно заулюлюкал, размахивая добычей. Подхватив его хорошее настроение, посетители с соседних мест начали кричать и размахивать руками, а один из них даже дал пять. Под видео Сэмми подписал, что героическое спасение айфона произошло на аттракционе "Шамбала" в испанском парке развлечений "Порт-Авентура".

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