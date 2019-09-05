Шесть вооруженных боевиков ликвидировали силы безопасности Египта в районе эль-Вахат в пустынном регионе к западу от Каира. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении египетского МВД.

Сообщается, что спецоперация была проведена после поступления информации о том, что в районе эль-Вахат скрываются террористы. В результате перестрелки боевики были ликвидированы, изъято шесть единиц оружия и боеприпасы.

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