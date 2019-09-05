https://news.day.az/world/1153478.html В Египте ликвидировали шестерых террористов
В Египте ликвидировали шестерых террористов
Шесть вооруженных боевиков ликвидировали силы безопасности Египта в районе эль-Вахат в пустынном регионе к западу от Каира. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении египетского МВД.
Сообщается, что спецоперация была проведена после поступления информации о том, что в районе эль-Вахат скрываются террористы. В результате перестрелки боевики были ликвидированы, изъято шесть единиц оружия и боеприпасы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре