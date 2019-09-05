Вертолет Ми-8 упал в Саратовской области, информация о пострадавших уточняется. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Вблизи населенного пункта Соколовый произошло падение вертолета Ми-8", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется.

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