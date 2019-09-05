https://news.day.az/world/1153502.html Парень, завалив технику, успел покинуть кабину и отбежать в сторону - ВИДЕО
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Парень, завалив технику, успел покинуть кабину и отбежать в сторону - ВИДЕО
Бригада строителей, занимающаяся земляными работами в начале августа этого года, потеряла одну единицу техники, по вине неопытного тракториста, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Один из строителей запечатлел падение трактора с холма. Водитель спецтехники успел покинуть кабину и совершить забег перед обрушившимся вниз транспортным средством. Тракторист, благодаря своей реакции, избежал тяжёлых последствий и в самый последний момент совершил прыжок в сторону.
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