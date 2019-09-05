Бригада строителей, занимающаяся земляными работами в начале августа этого года, потеряла одну единицу техники, по вине неопытного тракториста, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Один из строителей запечатлел падение трактора с холма. Водитель спецтехники успел покинуть кабину и совершить забег перед обрушившимся вниз транспортным средством. Тракторист, благодаря своей реакции, избежал тяжёлых последствий и в самый последний момент совершил прыжок в сторону.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.





15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!