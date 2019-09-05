Канатоходец сорвался, проходя на высоте 300 метров между башнями "Око" и "Нева" на территории делового центра "Москва-Сити". Это засняли на видео очевидцы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Судя по всему, экстремал готовился к мировому рекорду по хайлайну - хождению на высоте по стропе. Соревнования состоялтя в День города. Спортсмены из различных стран должны будут пройти между башнями "Сити" на высоте 350 метров, что на 100 метров выше рекорда.

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