https://news.day.az/world/1153538.html Россия опровергла гибель своих военнослужащих в Сирии
Россия опровергла гибель своих военнослужащих в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели военнослужащих РФ в провинции Идлиб в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее 5 сентября принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости"написала о гибели в Сирии трех российских офицеров и ранении еще двух. По информации военно-дипломатического источника издания, группа военнослужащих подорвалась на минах по пути к наблюдательному посту в Идлибе.
"Новая газета" сообщала, что это бойцы спецназа.
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