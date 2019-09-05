Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели военнослужащих РФ в провинции Идлиб в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее 5 сентября принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости"написала о гибели в Сирии трех российских офицеров и ранении еще двух. По информации военно-дипломатического источника издания, группа военнослужащих подорвалась на минах по пути к наблюдательному посту в Идлибе.

"Новая газета" сообщала, что это бойцы спецназа.

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