Судебный процесс, подсудимым на котором являлся деревенский петух, завершился во Франции в пользу обвиняемого. Суд официально отказался вводить меры по приглушению утренних песен пернатого, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Петух Морис сможет продолжать петь на острове Олерон!" - сообщил ведущий утреннего шоу на местном радио Alouette Николя Мезиль. - Трибунал Рошфора огласил решение сегодня утром. Соседи должны будут выплатить €1 тыс. в качестве компенсации собственнице петуха".

Конфликт между соседями начался еще несколько лет назад: в 2017 году пара пенсионеров, проживающая рядом с домом Корин Фессо, хозяйки петуха, заявила, что больше не может терпеть крики птицы по утрам и намерены положить этому конец. На суде они потребовали наложить на хозяйку денежный штраф и обязать ее переселить Мориса куда-нибудь, откуда его не будет слышно. Главный аргумент, которого они придерживались на последнем заседании суда 4 июля, заключался в том, что подобным звукам не место в городе и пригородных районах, в то время, как Фессо и ее адвокат настаивали на том, что они живут в сельской местности и утренние "кукареку" там вполне обычное дело.

Информация о противостоянии разошлась далеко за пределы Олерона, где зимой проживает 7 тыс. человек (летом - до 35 тыс.). Более 150 тыс. человек подписали две петиции в поддержку Мориса, у него даже появилась своя "команда" сторонников, а мировые СМИ пристально следили за ходом судебного разбирательства. В день оглашения приговора у здания суда собралась большая толпа, люди держали в руках плакат с изображением Мориса, многие пришли в тематических футболках. Приговор суда они встретили криками и аплодисментами.

"У меня нет слов. Это победа для всех, кто находится в такой же ситуации, как и я. Надеюсь, это поможет им добиться справедливости", - заявила Корин Фессо после оглашения вердикта. Она предположила, что в свете увеличения количества подобных жалоб следует подумать о принятии "закона Мориса".

Защитить "звуки деревни"

Победа Мориса стала знаковой для Франции, где все чаще в СМИ появляется информация о вызовах полиции и судебных разбирательствах в связи с различного рода шумами. В частности, правоохранительные органы города Аррас (департамент Па-де-Кале) расследуют "дело" о громком кваканье лягушек в саду одного из частных домов. Также в коммуне Сен-Шартр (департамент Вьенна) одна семья, проживающая близ местной церкви, пытается добиться через суд снижения громкости звона колоколов на протяжении дня. Кроме того, в 2018 году житель департамента Уаз был приговорен к штрафу в €500 за то, что его петух Коко слишком громко кукарекал по утрам, а в Бийоте (департамент Верхняя Савойя) пару лет назад шли баталии вокруг колокольчиков на шеях коров, которые своим звоном раздражали некоторых сезонных обитателей этой деревни.

Во всех случаях местные жители, которые постоянно обитают по соседству с источниками шума, а не приезжают лишь на лето, встают на защиту "обвиняемых". А в мае 2019 года мэр коммуны Гайак (департамент Жиронда), в которой проживают всего 400 человек, предложил включить звон колоколов, крики петуха, мычание коров и другие звуки, присущие сельской жизни, в Список национального наследия страны. Он собрал под своей инициативой подписи глав близлежащих городов, провел консультации с сенатором от региона и другими политиками, которые высказали ему поддержку. В июле депутат от партии "Республиканцы" Пьер Морель-а-Люисье направил на рассмотрение Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции законопроект, устанавливающий официальные критерии подобного наследия, его рассмотрение запланировано на октябрь.

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