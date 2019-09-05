Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе перестановок в кабинете министров, которая намечена на 11 сентября, может поменять главу МИД страны. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что с нарастающей вероятностью новым главой японского внешнеполитического ведомства может стать министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, который в настоящее время участвует в японско-американских переговорах по заключению торгового соглашения. Его место, в свою очередь, может занять ветеран правящей Либерально-демократической партии Кацунобу Като. Окончательное решение по этому вопросу премьер-министр Абэ, который в настоящее время находится во Владивостоке, примет по возвращению в Японию.

По данным агентства, премьер-министр Абэ высоко оценил роль Мотэги на торговых переговорах с США и рассчитывает на положительные результаты его деятельности по урегулированию кризиса в японско-корейских отношениях и в переговорном процессе с Москвой по проблеме заключения мирного договора, "которые в последнее время застопорились".

Ранее премьер-министр Синдзо Абэ подчеркивал, что новый кабмин должен продемонстрировать стабильность и готовность отвечать на различные вызовы современности.

Японские СМИ отмечали, что премьер намеревается сохранить ключевых министров в ходе предстоящей перестановки. В частности, это касается главы Минфина Таро Асо и генерального секретаря правительства Ёсихидэ Сугу, которые неизменно входили в состав кабинета с момента начала второго премьерского срока Абэ в 2012 году. Высокие шансы остаться в новом правительстве есть и у министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.

Также сообщалось, что в рамках перестановок Абэ должен сменить генерального секретаря Совета национальной безопасности Сётаро Яти. Новым главой ведомства станет Сигэру Китамура, в настоящее время являющийся директором управления разведки и исследований при кабинете министров страны.

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