https://news.day.az/world/1153554.html Великобритания и США намерены заключить торговое соглашение после Brexit
Великобритания и США намерены заключить торговое соглашение после Brexit
Премьер Великобритании Борис Джонсон и вице-президент США Майк Пенс подтвердили намерение заключить двустороннее торговое соглашение после Brexit. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что политики проведут переговоры по соглашению о свободной торговле после того как Британия покинет Евросоюз.
Кроме того, государства намерены создать американо-британскую рабочую группу по экономике.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре