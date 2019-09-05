https://news.day.az/world/1153584.html В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров джина
В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров джина
В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров концентрированного джина. Об этом сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в результате столкновения цистерны и грузовика. После аварии из цистерны вытекло восемь тысяч литров алкоголя.
Уточняется, что из-за ДТП на трассе возникла многочасовая пробка. Позже дорога была перекрыта.
Поясняется, что в настоящее время все последствия аварии устранены. На трассе вновь восстановлено движение.
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