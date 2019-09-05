Президент России Владимир Путин за несколько дней до 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе терактов. Об этом дипломат Джордж Биби, бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России, написал в своей новой книге, выдержки из которой приводит ТАСС, передает Day.Az.

Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что "российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана".

Автор книги также напомнил, что Путин тогда первым из зарубежных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить соболезнования.

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