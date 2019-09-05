Дания стала первой страной в мире, которая запретила использование ПФАС - "вечных химикатов" в упаковках пищевых продуктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с будущего года королевство запретит использование при производстве упаковок для пищевых продуктов химикатов из группы ПФАС, с применением которых ученые связывают возникновение рака, повышенного уровня холестерина и снижение способности к воспроизведению здорового потомства у людей.

"Я не хочу принимать на себя риск проникновения вредных фторсодержащих веществ (ПФАС) из упаковки и в наши продукты питания. Эти вещества представляют такую проблему для здоровья, что мы больше не можем ждать ЕС", - заявил министр продовольствия Дании Могенс Йенсен.

Датское ветеринарное и продовольственное ведомство, в свою очередь, заявило, что данные вещества очень трудно разлагаются в окружающей среде, а некоторые из них накапливаются в организме людей и животных.

Новый запрет распространяется на использование соединений ПФАС в пищевых контактных материалах из картона и бумаги. Правительство Дании заявило, что для упаковки пищевых продуктов по-прежнему можно будет использовать переработанную бумагу и бумагу, предупредив при этом о необходимости использования технологий, гарантирующих, что химикаты группы ПФАС не попадут в продукты питания. В соответствии с новым законодательством Дании, например, пакеты для выпечки и бумага для попкорна должны производиться без содержания ПФАС.

Вещества из группы ПФАС, которые иногда называют "вечными химическими веществами", поскольку они не разрушаются в окружающей среде, используются для отталкивания жира и воды в упаковке для жирных и влажных продуктов, таких как гамбургеры и пирожные.

Отметим, что растущее количество научных данных свидетельствует о потенциальном неблагоприятном воздействии химикатов группы ПФАС на здоровье. В частности, они нарушают функции печени, вызывают заболевания щитовидной железы, ожирение и онкологические заболевания.

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