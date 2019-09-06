Жительница австралийского штата Квинсленд родила здорового младенца, находясь в коме. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает News.com.au.

У 25-летней Кейтлин Стаббс диагностировали артериовенозную мальформацию и направили на лучевую терапию. Вскоре она забеременела и отказалась от лечения из-за риска навредить плоду. Двадцать третьего июля, на восьмом месяце беременности (32 неделя), у женщины случился аневризм сосуда головного мозга, и она впала в кому. В ночь на 24 июля медики экстренно провели пациентке кесарево сечение.

Новорожденная, которой дали имя Куинн, провела первые три недели своей жизни в отделении интенсивной терапии. Сейчас о девочке, которой полтора месяца, заботится отец. Ее мама находится в больнице, врачи говорят, что ей предстоит длительное восстановление. Сейчас она страдает от потери памяти и периодически забывает о том, что у нее есть ребенок.

Ранее стало известно, что жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.

Эрраматти Мангаямма и ее 80-летний муж Рая Рао поженились в 1962 году. На протяжении последних 57 лет пара безуспешно пыталось завести ребенка. Однако благодаря процедуре искусственного оплодотворения 74-летняя женщина смогла забеременеть в январе текущего года

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