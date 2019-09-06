Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.

"С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - говорится в заявлении.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.

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