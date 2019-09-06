https://news.day.az/world/1153622.html Футбольные фанаты устроили "огненное" шоу около стадиона - ВИДЕО
Футбольные фанаты устроили "огненное" шоу около стадиона - ВИДЕО
Футбольные фанаты бразильского клуба "Интернасьональ" зажгли так, что команда просто обязана была разгромить соперника на поле.
Поддержка оказалась в буквальном смысле фееричной - сотни огней, песни и танцы сопровождали игроков до самого стадиона. В итоге - победа со счетом 3:0 и путевка в финал Кубка страны, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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