Во Владикавказе покупатели устроили настоящую битву из-за распродажи товаров. Видеоролик борьбы за дешёвые вещи был опубликован в "Инстаграме".

На кадрах видно, как покупатели толкаются и давят друг друга, пытаясь заполучить желанный товар, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Магазин в торговом центре "Столица" устроил акцию "1 вещь - 1 рубль". Распродажа вызвала небывалый ажиотаж, несмотря на будний день. С самого утра у входа в торговый центр была огромная очередь, а акционные товары разобрали буквально за пять минут. При этом магазин пообещал повторить подобные распродажи в ближайшие дни.

- Убедительная просьба не драться и не кусаться, давайте уважать друг друга, - говорится в посте магазина в "Инстаграме".

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