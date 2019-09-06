В России покупатели устроили битву из-за одежды по рублю - ВИДЕО
Во Владикавказе покупатели устроили настоящую битву из-за распродажи товаров. Видеоролик борьбы за дешёвые вещи был опубликован в "Инстаграме".
На кадрах видно, как покупатели толкаются и давят друг друга, пытаясь заполучить желанный товар, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Магазин в торговом центре "Столица" устроил акцию "1 вещь - 1 рубль". Распродажа вызвала небывалый ажиотаж, несмотря на будний день. С самого утра у входа в торговый центр была огромная очередь, а акционные товары разобрали буквально за пять минут. При этом магазин пообещал повторить подобные распродажи в ближайшие дни.
- Убедительная просьба не драться и не кусаться, давайте уважать друг друга, - говорится в посте магазина в "Инстаграме".
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре