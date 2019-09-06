Работник автомойки устроила машине Lada Kalina генеральную химчистку, в результате чего транспортное средство пришло в негодность, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В Сети опубликовано видео, на котором можно заметить, что салон автомобиля утонул в густой пене. Автовладелец отметил, что вся проводка в легковушке сгорела.

"Ты будешь всю жизнь на эту машину зарабатывать", - сказал он, когда нашел виновницу.

Он предположил, что руки у девушки, которая "отмыла" его машину, возможно, "растут не из того места".

"Зачем машину мыть керхером?", - спросил он у мойщицы.

Девушка попыталась оправдаться и выяснить, какова цена автомобиля. Владелец испорченной машины настаивал, что вопрос следует решить в самом скором времени.

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